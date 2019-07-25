صدارة للكيميائيات تعلن عن وظيفة إدارية بمسمى منسق رعاية العملاء

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تعلن شركة صدارة للكيميائيات عن توفر وظيفة إدارية بمسمى (ممثل رعاية عملاء أول) لحملة الدبلوم كحد أدنى في تخصصات (التسويق، الإدارة، إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلهم على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الدبلوم كحد أدنى في تخصص (التسويق، الإدارة، إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال خدمة العملاء أو العلاقات العامة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

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الوصف الوظيفي:

توثيق وتحقيق وحل شكاوي العملاء المتعلقة بالجودة والخدمات المقدمة والمشاكل الداخلية ومشاكل إمدادات الموارد الخام باستخدام نظام (SAP CAMP) والذي يشمل بيانات الإنتاج والتخزين والشحن بما في ذلك تفاصيل شركة النقل ونقاط الشحن ومخزون المستودعات وإنتاج المصنع ومواصفات المنتج، لتسهيل وأتمتة القدرات على تتبع تدفق المنتجات لحل شكاوي العملاء.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم اعتباراً من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ (الموافق 2019/7/24م) من خلال الرابط: http://bit.ly/2JP9fkN

