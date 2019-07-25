مصرف الراجحي يعلن توفر وظائف إدارية للرجال بكل من جدة والرياض

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يعلن مصرف الراجحي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال في كل من (الرياض، جدة) لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية على النحو التالي:
1- مدير علاقات الشركات المتوسطة بالمنطقة الغربية – جدة (Relationship Manager Middle Corporate – Western Region)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويفضل في تخصص (المالية أو المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
الوصف الوظيفي:
– إدارة العلاقة بين البنك والعملاء من الشركات المتوسطة في المنطقة الغربية لضمان جودة الخدمة المقدمة لهم.
– البحث في ظروف السوق والتطورات مع التركيز على معاملات أو قطاعات سوق محددة.
– الحفاظ على العلاقة مع الإدارات والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمحفظة الإئتمانية للعملاء.
– تحليل قدرة العملاء على سداد التسهيلات والطرق البديلة.
2- مدير العلاقات الخاصة – جدة (Private relationship Manager – Jeddah)
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق، المالية) أو ما يعادلهم.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
الوصف الوظيفي:
– التشاور مع أصحاب الحسابات الخاصة لتحديد الاحتياجات المصرفية.
– إنشاء حسابات لعملاء القطاع الخاص الجدد.
– جميع معلومات العملاء لاستخدامها في التسويق وحل المشاكل.
– متابعة المكالمات مع العملاء من القطاع الخاص أو مقابلتهم شخصياً لضمان رضا العملاء.
2- أخصائي تسويق – تحويل الراجحي – الرياض (Marketing Specialist – Tahweel)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق.
الوصف الوظيفي:
– تخطيط ومراقبة وإعداد التقارير ومتابعة أنشطة السوق ذات الصلة.
– تطبيق خطة التسويق السنوية مع التأكد من تلبية مدراء المراكز والمناطق للخطة.
– مساعدة مدير مبيعات شبكة التحويل لتعزيز وإطلاق المنتجات.
– المتابعة مع قسم التسويق لكتابة ملخصات للمتطلبات الجديدة وتنفيذ المشاريع والاتصالات التسويقية.
– تزويد الإدارة العليا بتقارير دقيقة فيما يتعلق بجميع جوانب الخطط المتفق عليها مع الاستنتاجات والتوصيات.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ (الموافق 2019/7/24م) من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2XqlJ6t
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