مصرف الراجحي يعلن توفر وظائف إدارية للرجال بكل من جدة والرياض

:



.

يعلن مصرف الراجحي عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال في كل من (الرياض، جدة) لحملة البكالوريوس في التخصصات الإدارية على النحو التالي:

1- مدير علاقات الشركات المتوسطة بالمنطقة الغربية – جدة (Relationship Manager Middle Corporate – Western Region)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويفضل في تخصص (المالية أو المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

الوصف الوظيفي:

– إدارة العلاقة بين البنك والعملاء من الشركات المتوسطة في المنطقة الغربية لضمان جودة الخدمة المقدمة لهم.

– البحث في ظروف السوق والتطورات مع التركيز على معاملات أو قطاعات سوق محددة.

– الحفاظ على العلاقة مع الإدارات والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالمحفظة الإئتمانية للعملاء.

– تحليل قدرة العملاء على سداد التسهيلات والطرق البديلة.

2- مدير العلاقات الخاصة – جدة (Private relationship Manager – Jeddah)

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، التسويق، المالية) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

Advertisements

الوصف الوظيفي:

– التشاور مع أصحاب الحسابات الخاصة لتحديد الاحتياجات المصرفية.

– إنشاء حسابات لعملاء القطاع الخاص الجدد.

– جميع معلومات العملاء لاستخدامها في التسويق وحل المشاكل.

– متابعة المكالمات مع العملاء من القطاع الخاص أو مقابلتهم شخصياً لضمان رضا العملاء.

2- أخصائي تسويق – تحويل الراجحي – الرياض (Marketing Specialist – Tahweel)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).

– حاصل على البكالوريوس في (التسويق، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق.

الوصف الوظيفي:

– تخطيط ومراقبة وإعداد التقارير ومتابعة أنشطة السوق ذات الصلة.

– تطبيق خطة التسويق السنوية مع التأكد من تلبية مدراء المراكز والمناطق للخطة.

– مساعدة مدير مبيعات شبكة التحويل لتعزيز وإطلاق المنتجات.

– المتابعة مع قسم التسويق لكتابة ملخصات للمتطلبات الجديدة وتنفيذ المشاريع والاتصالات التسويقية.

– تزويد الإدارة العليا بتقارير دقيقة فيما يتعلق بجميع جوانب الخطط المتفق عليها مع الاستنتاجات والتوصيات.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الأربعاء 1440/11/21هـ (الموافق 2019/7/24م) من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2XqlJ6t

