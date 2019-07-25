السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق



سيئول 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين قصيري المدى بالقرب من بلدة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي في البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن بيونج ينانج أطلقت صاروخًا قصير المدى الساعة 0534 صباحا بالتوقيت المحلي والآخر الساعة 0557 صباحا، من بلدة وونسان باتجاه البحر الشرقي، وحلقا لمسافة 430 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حال إطلاق صواريخ إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن الصاروخين سقطا في البحر قبل أن يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولا يشكلان أي تهديد أمني.

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07:49ت م

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