السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا جراء انهيار أرضي في الصين



بكين 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

لقي 15 شخصًا مصرعهم أمس جراء انهيار أرضي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الانهيار الأرضي طمر 21 منزلاً في قرية بالقرب من مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو الجبلية حيث كان يعيش أكثر من 50 شخصًا.

وذكر رجال الإنقاذ أنه تم العثور على 15 جثة وإنقاذ 11 شخصًا، بينما ما يزال ما يقدر بنحو 30 شخصًا في عداد المفقودين.

ويتلقى الأشخاص الـ11 الذين تم إنقاذهم العلاج في مستشفيات، بينما ما تزال أعمال الإنقاذ جارية.

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