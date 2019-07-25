السعودية اليوم / تعاوني الطائف .. ينظم درسا بعنوان موجبات رحمة الله



الطائف 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمسرة شمال الطائف يوم السبت القادم درسا بعنوان " موجبات رحمة الله " للشيخ محمد سعود أل فهيد بجامع علي بن زيد بالقيم عقب صلاة العشاء .

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

07:27ت م

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