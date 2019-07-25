

جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

// انتهى //

06:49ت م

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جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //06:49ت م0007

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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