الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البحرية عن وظائف الإحلال لعام 2019 في كل من الرياض والجبيل وجدة والدمام ورأس مشعاب وجازان ورأس الغار.

ومن ضمن الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يكون متقاعد من وظيفة حكومية وأن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً .

اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخله بالشرف والأمانة وأن يكون حاصل على المؤهل المطلوب للوظيفة.

يشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة وفي حالة القبول المبدئي لن يتم إجراء المقابلة والاختبار إلا بإحضار المستندات التالية: صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة وصورة من المؤهل الدراسي والدورات مع الأصل للمطابقة وأصل شهادة الخبرة من المنشأة بالمسمى الوظيفي وأصل سجل من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراكات .

أما المسميات الوظيفية فهي:

– مهندس – ميكانيكي

– مهندس – كهربائي

– مهندس – زراعي

– مشرف إسكـان

– سائق نقل ثقيل

– فني ميكانيكي

– فني ميكانيكي مضخات مياه

– فنـي ميكانيكي غلايات

– فني ميكانيكي تكييف مركزي

– فني مشغل محطة تحلية

– فني مشغل محطة صرف صحي

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– فني ميكانيكي مولدات الديزل

– فني ميكانيكي محطات

– فني ميكانيكي تمديدات مياه

– فني ميكانيكي خراطة

– فني مشغل محطة تبريد

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف

– مساعد فنـي كهربائي ضغط منخفض

– فني كهربائي عام

– فني كهربائي ضغط عالي

– فني كهربائي مصاعد

– فني كهربائي صناعي

– فني إلكترونيات أنظمة الإنذار

– فني إلكترونيات أجهزة تحكم

– فني صيانة شبكات هاتف

سباك- نجار- حداد- بناء- مبلط- دهان- لحام- طاهي- خياط – جزار.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://rsnfemp2.mod.gov.sa/home.aspx