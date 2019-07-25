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وظائف شاغرة للجنسين في أمانة المدينة المنورة

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جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد 109 من الوظائف للرجال والنساء في الأمانة والبلديات التابعة لها. ويمكن التقديم عليها بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة على الرابط:

http://www.amana-md.gov.sa

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وذلك اعتباراً من الثلاثاء 27 /11 /1440هـ .

وللاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي:

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