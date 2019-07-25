الان تتابع وظائف شاغرة للجنسين في أمانة المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365: أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد 109 من الوظائف للرجال والنساء في الأمانة والبلديات التابعة لها. ويمكن التقديم عليها بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني بموقع الأمانة على الرابط: http://www.amana-md.gov.sa Advertisements وذلك اعتباراً من الثلاثاء 27 /11 /1440هـ . وللاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي:

إعلان مسابقة وظائف

تعلن أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر

عدد ( 109) من الوظائف ( للرجال والنساء ) في الأمانة والبلديات التابعة لها. ويمكن التقديم عليها بنظام المسابقة من خلال نظام التوظيف الإلكتروني

بموقع الأمانة https://t.co/JJcRMbC7oC

اعتباراً من الثلاثاء 27/11/1440هـ pic.twitter.com/bVlyOCEPeS — أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) July 23, 2019

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