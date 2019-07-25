اخبار السعوديه

45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع 45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 15 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات
المحلية اليوم الخميس.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الانهيار الأرضي طمر 21 منزلا في قرية بالقرب من مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو الجبلية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، حيث كان يعيش أكثر من 50 شخصا.

Advertisements

وذكر رجال الإنقاذ أنه تم العثور على 15 جثة وإنقاذ 11 شخصا، بينما لا يزال ما يقدر بنحو 30 شخصا في عداد المفقودين بسبب الانهيار الأرضي.

ويتلقى الأشخاص الـ11 الذين تم إنقاذهم، العلاج في مستشفيات، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية التي تعقب هطول الأمطار الغزيرة تعتبر أمرا شائعا في هذا الوقت من العام في الصين، وتحديدا في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد.

وكان شخص واحد على الأقل قد لقي حتفه في انهيار أرضي منفصل في مقاطعة هيزهانج بمقاطعة قويتشو يوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا