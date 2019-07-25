45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 15 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات

المحلية اليوم الخميس.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الانهيار الأرضي طمر 21 منزلا في قرية بالقرب من مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو الجبلية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، حيث كان يعيش أكثر من 50 شخصا.

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وذكر رجال الإنقاذ أنه تم العثور على 15 جثة وإنقاذ 11 شخصا، بينما لا يزال ما يقدر بنحو 30 شخصا في عداد المفقودين بسبب الانهيار الأرضي.

ويتلقى الأشخاص الـ11 الذين تم إنقاذهم، العلاج في مستشفيات، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية التي تعقب هطول الأمطار الغزيرة تعتبر أمرا شائعا في هذا الوقت من العام في الصين، وتحديدا في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد.

وكان شخص واحد على الأقل قد لقي حتفه في انهيار أرضي منفصل في مقاطعة هيزهانج بمقاطعة قويتشو يوم الثلاثاء.