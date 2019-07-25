الان تتابع شاهد التفاصيل: 542 وظيفة في وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية بوزارة الدفاع السعودية عن توفر عدد 542 وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحه. وبحسب التفاصيل فإن التقديم لهذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من 20 /11 /1440هـ إلى 29 /11 /1440 هـ. Advertisements وللتقديم على الوظائف بإدارة مدينة الملك عبد العزيز العسكرية زيارة موقع الإدارة الكتروني https://kamc.gov.sa . وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية زيارة منصة التوظيف بالخدمات الطبية: https://talents.msd.med.sa وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بقوة الصوايخ الإستراتيجية على موقع القوة : https://smfjops.mod.gov.sa وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بالدفاع الجوي على موقع القوة : https://rsadfjobs.mod.gov.sa.

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