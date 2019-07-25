بريطانيا تنوّه بالمشاريع التطويرية بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

ثمّن قنصل عام بريطانيا المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر الاستعدادات الكبيرة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، منوّهًا بالمشاريع التطويرية التي تشهدها منظومة خدمة الحجاج في مجالات البنية التحتية والمواصلات والرعاية الصحية والتقنية وكافة المجالات التي تسهم في تسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة ويسرا على ضيوف الرحمن .

وأكد عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي بحضور نائب القنصل البريطاني هيثم حميد والمدير الإقليمي لقسم إيرلندا وشمال أفريقيا والسعودية وسام السعدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أن الجميع يلمس في كل عام المزيد من التحسينات والتطويرات في مستوى الخدمات والإمكانات والتسهيلات مما يعزز مكانة هذه الدولة المباركة أمام العالم أجمع ويؤكد حرصها على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام .

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وتقدم بخالص شكره وتقديره لوزارة الحج والعمرة والمؤسسة على حرصهم المستمر في تقديم الخدمات المتكاملة للحجاج، لافتا النظر إلى أنه سيؤدي هذا العام 1440 هـ آلاف الحجاج البريطانيين مناسك الحج وسط ترتيبات متكاملة أعدت لاستقبالهم من قبل المؤسسة والقائمين على مكتب شؤون حجاج بريطانيا، في ظل التعاون الدائم والمستمر بين الجميع.

مقدرا في الوقت ذاته الأفكار التقنية التي تنفذها المؤسسة هذا العام وحرصها على تطويع التقنية الحديثة لمعرفة مؤشرات الأداء من حيث معرفة مواعيد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة وأعدادهم أولا بأول للتهيؤ لاستقبالهم وخدمتهم على الوجه الأكمل.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي عن شكره وتقديره للقنصل العام البريطاني على تعاونه مع المؤسسة وحرصه على تدعيم التواصل ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالحجاج البريطانيين للوصول بالخدمات المقدمة لهم إلى أرقى المستويات التي تحقق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تسخير كامل الطاقات والموارد البشرية والخدمية والتقنية لحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان .