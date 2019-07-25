شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.