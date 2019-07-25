القيادة تهنّئ بوريس جونسون باختياره رئيسًا لوزراء بريطانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون، بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق.
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