شكرا لقرائتكم خبر عن أعفوا القدامى تقديرا للخبرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نايف العصيمي، عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-، عبد الهادي الصويان ( المدينة المنورة )

اقترح عدد من المعلمين إعفاء القدامى منهم من اختبارات الرخصة المهنية ونقلهم إلى رتبة معلم خبير. وقال كل من خالد محمد الزهراني، ونزار عبدالله البركاتي، ومحمد عبدالله الذبياني، ونايف خربوش العصيمي إنه يتعين على الوزارة تقدير هذه الخبرة الطويلة من السنين وتسكينهم على رتبة معلم خبير للاستفادة من علاوات الرتبة، مشيرين إلى أن مكافأة نهاية الخدمة في حاجة إلى إعادة نظر، وإيجاد تأمين طبي، وبدل سكن.

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وأضافوا: يجب أن يكون تطبيق اللائحة اختياريا لمن هم على رأس العمل، وتكون إلزامية للمعلمين الجدد ومن خدمتهم أقل من ١٥ عاما على سبيل المثال، مشيرين إلى أن اللائحة الجديدة لم تراع المعلمين من حملة المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.

وبينوا أنه يجب تخفيض النصاب من الحصص الأسبوعية مع تزايد سنوات الخدمة. وطالب المعلمون بإنشاء مركز خدمة في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم لخدمة المعلمين في الدوائر الحكومية، وتسهيل إجراءات معاملاتهم.

وفي المدينة المنورة أكد المعلمون عابد البلادي وعبدالله المغذوي وجاسم الجبيل، أنه كان يجب عدم ربط الترقية بشروط تعجيزية، لافتين إلى أن اللائحة قست على المعلمين، خاصة في مكافأة نهاية الخدمة التي لا تناسب مع الخبرة.