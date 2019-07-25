شكرا لقرائتكم خبر عن أعيدوا النظر في لائحة التعليم الجديدة.. أين المزايا؟! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

طالب عدد من المعلمين والمعلمات في منطقة تبوك وزارة التعليم بإعادة النظر في لائحة التعليم الجديدة، ووضع المزايا والتحفيز.

واقترح المشرف التربوي فواز مبارك العنزي أن يتم تسكين المعلمين حسب شهاداتهم، وخبراتهم، وسنوات الخدمة ما بين «ممارس» و«متقدم» و«خبير»، وجعل التقديم للحصول على الرخصة لأول مرة برسم رمزي.

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وتساءل: «أين العدالة في تسكين من خدمتهم قاربت على 25 عاما وحصلوا على شهادات عليا في رتبة معلم ممارس؟ أليس من العدل تسكينهم على معلم متقدم؟».

وشدد على أنه لا بد أن تكون مكافأة نهاية الخدمة تعطى من المكافأة الخاصة وليس من مكافأة نهاية الخدمة، لأن فيها تجنيا على المعلم -على حد وصفه-.

ودعت أميرة العطوي إلى عدم الاقتراب نهائيا من العلاوة السنوية، وتفريغ المعلم لما وجد لأجله ألا وهي العملية التعليمية فقط.

ويرى المعلم مشاري البلوي أن اللائحة التعليمية الجديدة قيدت المعلم، فربط العلاوة السنوية (مع مخالفتها للأمر الملكي) بالحصول على الرخصة وشروط أخرى تعجيزية وليست محفزة يهز الأمان الوظيفي للمعلم، فأصبح هناك تشتيت له بين التوفيق في عمله مع طلابه وحصوله على اختبار مهني ملزم كل 5 سنوات.