، أسقط المقاولون العرب بثلاثية .. الأهلي المصري بطلاً للدوري للمرة 41 ،

- 1/2
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توج فريق الأهلي بطلاً للدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.
سجل ثلاثية الأهلي اللاعبان علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71 بينما سجل لفريق المقاولون اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك الذي أصبح رصيده 72 نقطة بعد الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 3 / 1، ليفوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة من عمر المسابقة التي ستجمعه بغريمه الزمالك يوم الأحد المقبل.
أسقط المقاولون العرب بثلاثية .. الأهلي المصري بطلاً للدوري للمرة 41صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-25
توج فريق الأهلي بطلاً للدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.
سجل ثلاثية الأهلي اللاعبان علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71 بينما سجل لفريق المقاولون اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك الذي أصبح رصيده 72 نقطة بعد الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 3 / 1، ليفوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة من عمر المسابقة التي ستجمعه بغريمه الزمالك يوم الأحد المقبل.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:16 AM
يواجه الزمالك في الجولة الأخيرة ( تحصيل حاصل )
توج فريق الأهلي بطلاً للدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس بملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة 33 من عمر المسابقة.
سجل ثلاثية الأهلي اللاعبان علي معلول في الدقيقة 26 وحسين الشحات في الدقيقتين 63 و71 بينما سجل لفريق المقاولون اللاعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي الزمالك الذي أصبح رصيده 72 نقطة بعد الفوز على فريق الإسماعيلي اليوم بنتيجة 3 / 1، ليفوز الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 41 في تاريخه دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة من عمر المسابقة التي ستجمعه بغريمه الزمالك يوم الأحد المقبل.
، أسقط المقاولون العرب بثلاثية .. الأهلي المصري بطلاً للدوري للمرة 41 ،
المصدر : الخليج 365
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