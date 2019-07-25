، الاتحاد يخسر من إيثرتون الإنكليزي.. كعكي: معسكر مانشستر حقق أهدافه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض فريق الاتحاد لخسارة في ختام معسكره المقام في مدينة مانشستر البريطانية استعداداً لمنافسات الموسم المقبل من أمام إيثرتون الإنكليزي بهدفين دون رد.

سجل أهداف النادي الإنكليزي مات غريمشو وأوليفر روبيرتس.

وكان الاتحاد قد خاض 4 مباريات ودية في معسكره في بريطانيا أمام بولتون واندررز وبوري وليدز يونايتد.

ومن المقرر أن يغادر الاتحاد بريطانيا متجهاً إلى الإمارات وإقامة معسكر في أبوظبي لعشرة أيام قبل مباراة الفريق أمام ذوب آهن الإيراني في دبي ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وفي ختام المعسكر تحدث نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي قائلاً: المعسكر الخارجي حقق أهدافه الموضوعة من الجهاز الفني للإعداد للموسم المقبل، غداً بمشيئة الله سوف نغادر إلى مدينة دبي لبداية المرحلـة الثانيـة من برنامـج التحضير للموسم الجديد.

وتابع: سوف يختتم الفريق تجاربه الودية بمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 30 يوليو الجاري ،أشكر اللاعبين على انضباطهم وجديتهم في تأديـة برنامـج المعسكر مما يعكس رغبتهم في إسعاد الجماهير الاتحادية في الموسم المقبل.

وأضاف: سوف يحصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة المقبل، على أن تنطلق التدريبـات في اليوم التالي وذلك بطلب الجهـاز الفني في الفريق الأول، وسينضم الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان داكوستا في تدريبات الفريق بدبي بعد انتهاء الإجازة التي حصلا عليها عقب فراغهما من المشاركة مع منتخب بلادهما في كأس الأمم الإفريقية.