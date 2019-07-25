، الفتح يتغلب على  "يو تي" الروماني في ثانية ودياته ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسب فريق الفتح مباراته الودية الثانية أمام نادي "يو تي اي أراد" الروماني، خلال معسكره الإعدادي بمدينة روجيلا السلوفينية، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي في مرحلته الثانية تحضيرًا للموسم الكروي.

ولعب المدير الفني فتحي الجبال بتشكيلتين مختلفتين في شوطي اللقاء للوقوف على الجاهزية الفنية للاعبين، وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء في الدقيقة الـ7 نفذها اللاعب محمد السعيد.

في حين انتهى اللقاء بفوز الفتح بهدفين مقابل لا شيء؛ سجلهما اللاعب سعيد الدوسري في الدقيقة 47، بينما أضاف اللاعب علي الزقعان الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، ليختتم بذلك الفريق ثاني لقاءاته الودية.



وفي نفس السياق منح فتحي الجبال الفريق إجازة لمدة يوم واحد، على أن تعود التدريبات يوم الجمعة المقبل.

