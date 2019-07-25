تودع المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يوليو في حسابات المتقاعدين. يُذكر أنَّ المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام «تحويل صرف سريع»؛ وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات. ويتم الصرف عبر جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. كما ستصرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدًا الخميس أيضًا، رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل. وسيتم إيداع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من مدنيين وعسكريين، صباح (الأحد) ٢٨ يوليو ٢٠١٩ بدلًا من موعده المحدد ٢٧ من كل شهر ميلادي؛ إذ يوافق يوم إجازة (السبت).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التقاعد» تبدأ إيداع معاشات وبدل غلاء المعيشة لشهر يوليو في حسابات المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.