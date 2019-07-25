سفارة السعودية بلندن تتخذ إجراءات لضمان عدم تأثر المواطنين بإضراب مطار هيثرو

وجَّه سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، باتخاذ الإجراءات كافة؛ للتسهيل على المواطنين، وضمان عدم تأثرهم بالإضراب الذي يعتزم تنفيذه موظفو مطار هيثرو في لندن.

و​ نبَّهت سفارة المملكة لدى بريطانيا المواطنين إلى أن موظفي مطار هيثرو يعتزمون الإضراب عن العمل خلال الأيام القادمة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تود السفارة التنويه إلى أن سلطات مطار هيثرو أعلنت عزم موظفيها إجراء إضراب في الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو والسبت 27 يوليو، والاثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس».

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وأضافت السفارة: «انطلاقًا من توجيهات القيادة حفظها الله بالعمل على مراعاة مصالح المواطن، وجَّه الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائري المملكة المتحدة؛ لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك».

وتابعت: «وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في هذه التواريخ بتغيير موعد حجزهم أو استرجاع قيمة التذكرة دون رسوم».

وطالبت السفارة مواطني السعودية بلندن بالتواصل مع هاتف السفارة: 02079173000، أو على هاتف الطوارئ رقم: 07799519495، حال وجود أي طارئ.