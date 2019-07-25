شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 733.506 حجاج إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأول (733.506) حجاج، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705.360) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً، وعبر البحر (9.121) حاجاً، بزيادة (71.466) حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة (11%).

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأول (733.506) حجاج، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (705.360) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (19.025) حاجاً، وعبر البحر (9.121) حاجاً، بزيادة (71.466) حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة (11%).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.