شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذّر من بودرة «دهن العود» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من المنتج التجميلي أجمل بودرة دهن العود «AJMAL Dahn Al Oudh Powder» لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات بودرة التالك المتداولة بالأسواق المحلية للتأكّد من سلامتها وأظهرت نتائج التحليل احتواء تشغيلة من منتج «AJMAL Dahn Al Oudh Powder» على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/‏‏GSO 1943:2016. وبيّنت أنّ المنتج صُنع في الإمارات العربية المتحدة برقم تشغيلة (7867046).

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب تشغيلة المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جهة ثانية، وقعت هيئة الغذاء والدواء أمس (الأربعاء)، مذكرة تعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، بهدف تعزيز الجهود وتبادل الخبرات للتكامل بين الجانبين لضمان سلامة وكفاءة وجودة الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية. وتنص مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين على إنشاء مكتب لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية وملحقاتها، وآخر للتيقظ الدوائي.