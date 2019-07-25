شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تحذر مواطنيها في بريطانيا من 6 أيام مرتقبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) حذرت السفارة السعودية فى المملكة المتحدة، مواطنيها من 6 أيام مرتقبة ستشهد عزم موظفي سلطات مطار هيثرو إجراء إضراب. وحددت السفارة في بيان أمس (الأربعاء) الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الإثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس. وتابع البيان: انطلاقا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح المواطن، وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائرى المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو فى هذه التواريخ بتغيير مواعيد حجزهم أو استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

حذرت السفارة السعودية فى المملكة المتحدة، مواطنيها من 6 أيام مرتقبة ستشهد عزم موظفي سلطات مطار هيثرو إجراء إضراب. وحددت السفارة في بيان أمس (الأربعاء) الأيام التالية: الجمعة 26 يوليو، السبت 27 يوليو، الإثنين 5 أغسطس، الثلاثاء 6 أغسطس، الجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس. وتابع البيان: انطلاقا من توجيهات القيادة بالعمل على مراعاة مصالح المواطن، وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتسهيل على المواطنين زائرى المملكة المتحدة لضمان عدم تأثرهم جراء ذلك، وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بالسماح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو فى هذه التواريخ بتغيير مواعيد حجزهم أو استرجاع قيمة التذاكر دون رسوم.

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