شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إزالة مخيمات مُخالفة في عرفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، عددًا من المخيمات غير النظامية والمخالفة بعرفات، خلال جولاتها الميدانية اليومية لمتابعة تنفيذ المخيمات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والجهات ذات العلاقة في جميع مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة. وأوضح مدير الإدارة المهندس أحمد منشي، أن الأمانة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن، إذ جهزت 28 مركزًا ميدانيًا للخدمات البلدية في عرفات ومنى ومزدلفة، ضمن خطتها لهذا العام، تعمل على مدار 24 ساعة لتهيئة مناطق المشاعر المقدسة، ورصد المخالفات وتطبيق الاشتراطات واللوائح البلدية، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة تتابع الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة الملاحظات التي قد تحدث بشكل فوري. أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، عددًا من المخيمات غير النظامية والمخالفة بعرفات، خلال جولاتها الميدانية اليومية لمتابعة تنفيذ المخيمات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والجهات ذات العلاقة في جميع مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة. وأوضح مدير الإدارة المهندس أحمد منشي، أن الأمانة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن، إذ جهزت 28 مركزًا ميدانيًا للخدمات البلدية في عرفات ومنى ومزدلفة، ضمن خطتها لهذا العام، تعمل على مدار 24 ساعة لتهيئة مناطق المشاعر المقدسة، ورصد المخالفات وتطبيق الاشتراطات واللوائح البلدية، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة تتابع الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة الملاحظات التي قد تحدث بشكل فوري. أعمال الأمانة تجهيز 28 مركزا ميدانيا للخدمات



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