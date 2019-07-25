شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر: حريق محدود يخلي 27 بمستشفى المانع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

‏نشب مساء أمس (الأربعاء)، حريق محدود في إحدى غرف الكهرباء بالدور الأرضى في مستشفى المانع بالخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من 6 أدوار.

‏وقال بيان صادر من الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إن فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة باشرت الحريق، مؤكدا إخلاء المبنى على الفور ونقل 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني الأخرى المجاورة التابعة للمستشفى، فيما جرى التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر.