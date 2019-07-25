شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ الرئيس التونسي بذكرى إعلان الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الرئيس الباجي قايد السبسي بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.



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