شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة لرؤساء البعثات: حجاجكم في أعيننا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أن المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز أولت الحرمين الشريفين كل الاهتمام، ولم تدخر جهداً أو مالاً أو علماً أو خبرة في تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة الخدمات لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال أمير المدينة في لقائه رؤساء بعثات الحج الرسمية للدول العربية والجاليات الإسلامية: «إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالتيسير على ضيوف الرحمن والحرص على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتلك مهمة نتشرف بها ونحمد الله أن هيأنا للقيام بها»، مؤكداً أن المملكة تواصل مسيرتها في التحديث والتطوير وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة.