شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على موثوقية خدمة الكهرباء للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم الحج، والمشاريع الجديدة المنفذة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الخطة التشغيلية الكهربائية لموسم الحج، والمشاريع الجديدة المنفذة لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. واستقبل أمير مكة في مقر الإمارة بجدة، أمس (الأربعاء)، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري، الذي أوضح أن الخطة تتضمن توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة لموسم الحج في مكة المكرمة تقدر بـ4383 ميجا واط، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2%، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجا واط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7%، ومصادر تغذية احتياطية وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مسبقاً حرصاً على موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طوال موسم الحج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على موثوقية خدمة الكهرباء للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.