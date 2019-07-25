شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مستشفى لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

جهزت وزارة الصحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لموسم الحج 25 مستشفى، و156 مراكزا صحيا، و25 ألف ممارس صحي، و5 آلاف سرير للتنويم بالمستشفيات، و18 نقطة طبية في قطار المشاعر، و180 سيارة إسعاف، و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.

من جانب آخر، دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس (الأربعاء)، التوسعة الجديدة لطوارئ مستشفى منى، إذ رفعت طاقته الاستيعابية من 12 إلى 21 سريرا عالية التجهيز، ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم الإنعاش القلبي الرئوي من 4 إلى 6 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات.

ووقف على مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجاهزيتها لاستقبال الحجاج (مدينة الملك عبدالله الطبية، ومستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمراكز الصحية بعرفات، ومستشفى منى الوادي)، مطلعا على غرفة القيادة والتحكم لتلك المستشفيات، التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي.