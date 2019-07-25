شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح باب الملك عبد العزيز بالحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب الملك عبدالعزيز بالحرم المكي بعد إغلاقه لإعادة إنشائه على أن تستكمل الأعمال عقب موسم الحج، تسهيلا على الحجاج، إذ يبلغ ارتفاعه بعد اكتمال الأعمال الإنشائية 48 مترا.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عقب افتتاحه الباب، أن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تزامناً مع الخدمة المتميزة التي تقدمها الدولة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وثمن جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.