شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصليات بـ«قباء» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)زيدت الطاقة الاستيعابية لمصلى النساء بمسجد قباء من 1200 إلى 1850 مصلى ضمن مشروع الأعمال التطويرية للمسجد التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بافتتاح المسجد على مدار الساعة.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي أن التوسعة في إطار مشاريع وبرامج الوزارة التطويرية لمرافقها تزامناً مع موسم الحج، مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة للعمل على تهيئة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال ضيوف الرحمن، انطلاقا من المنظومة السعودية في خدمة الزوار.
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