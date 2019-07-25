مدينة متكاملة لخدمة حجاج دول مجلس التعاون

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جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء) بدأت مدينة الحجاج بطريق الخليج استقبال حجاج دول

بدأت مدينة الحجاج بطريق الخليج استقبال حجاج دول مجلس التعاون الخليجي ، كما يشير وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس ناجي المري، الذي أوضح في جولته على المدينة أن الأمانة تشرف على المدينة بمتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، إذ جهزت الإجراءات التنفيذية للمدينة، مثل مقرات للإدارات الحكومية المشاركة في خدمة الحجاج، وتكليف لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة، وتخصيص عيادة طبية تابعة للشؤون الصحية للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وتخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام، وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج، وتجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج.

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