الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. لقطات فرحة الوصول

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - جدة - تصوير: أحمد الفهمي

وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365” جهود رجال المديرية العامة للجوازات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، واستقبالهم واحتفائهم بضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم؛ ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وحرص ضيوف الرحمن على التقاط الصور التذكارية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، والابتسامة تعلو محياهم بعد أن منّ الله عليهم بالوصول إلى أطهر بقاع الأرض ليؤدوا فريضة الحج.

وأظهرت الصور السعادة الغامرة على وجوه ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض وفرحتهم بإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر في ظل منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي وجه بتوفير كل سبل الراحة للحجاج، وكذلك حسن التعامل مع ضيوف الرحمن وبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

يذكر أن مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، تفقد قبل أيام صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة على آلية العمل في الصالات، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة، ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد القوى المشاركة لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها، والقوى البشرية ومهماتها، التي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتحدث اللواء اليحيى عن مبادرة طريق مكة ودورها في تسهيل الإجراءات والتيسير على ضيوف الرحمن في بلدانهم.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بشكل جزئي وتجريبي خلال موسم حج عام 1438هـ على نسب محددة من حجاج ماليزيا، وشملت جميع الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عام 1439هـ، وهذا العام شملت: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاجٍّ وحاجة.

وأكد مدير عام الجوازات أنه تم دعم الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وبالأجهزة التقنية المتطورة والأحدث على مستوى العالم؛ لتسهيل إجراءات استقبال الحجيج.

وحثَّ اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على مضاعفة الجهد، وأهمية حسن الاستقبال، والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

وكان اللواء اليحيى قد زار مطار جدة في وقت سابق، ووقف على كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم.