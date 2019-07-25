محمد بن مسعود - الدمام - أعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق ومزيد من التقدم لشعب المملكة المتحدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. القيادة تهنئ "جونسون" لاختياره رئيسًا للوزراء لبريطانيا وإيرلندا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 Advertisements 12:45 AM اخر تعديل 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 01:43 AM أعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق ومزيد من التقدم لشعب المملكة المتحدة أعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق ومزيد من التقدم لشعب المملكة المتحدة بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق. ، القيادة تهنئ "جونسون" لاختياره رئيسًا للوزراء لبريطانيا وإيرلندا ،

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