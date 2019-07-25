، ملك البحرين يستقبل السفير"آل الشيخ" ويمنحه وسام المملكة من الدرجة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الدور بالمحوري للسعودية بقيادة خادم الحرمين في حماية استقرار المنطقة

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في قصر الصافرية، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وتفصيلا، أعرب الملك حمد بن عيسى خلال الاستقبال الذي بثته وكالة الأنباء البحرينية ، عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين التي تزداد قوةً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها.

وأكد أن العلاقات البحرينية السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاضد والتضامن الوثيق، وتعد أنموذجاً رائداً لتكامل الرؤى الاستراتيجية والتوجهات حول مختلف القضايا.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في حماية أمن واستقرار المنطقة، ورؤيتها الطموحة الداعمة لجهود التنمية والتطوير بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.

ومنح ملك البحرين، السفير الدكتور آل الشيخ وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرًا لجهوده في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين.

ومن جهته، أعرب السفير آل الشيخ عن بالغ الشكر والامتنان للملك حمد بن عيسى على منحه هذا الوسام، مثمناً جهوده المستمرة في ترسيخ وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين.