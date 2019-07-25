شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تنجو بنفسها وتقفز للأمام وتغدر بالسعودية .. وهذه هي الدولة الوحيدة التي ستقف معها ضد ايران وتقلب موازين اللعبة في المنطقة (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في تطورات مشحونة بالتصعيد العسكري في منطقة الخليج ومضيق هرمز تحديداـ تنذر بحرب كارثية كبرى على الملاحة الدولية.

الحرب التي باتت تلوح بالأفق، يبدو للناظر أنها بين معسكرين، المعسكر السعودي وحلفاؤه والذي أوكل مهمة القيادة للأمريكان، وفي الطرف الآخر، المعسكر الإيراني وحلفاؤه في المنطقة.

وبحسب قرآءة سريعة للمواقف الأخيرة للحلفاء - المفترضين - للمملكة العربية السعودية ، إن التذبذبات كثيرة والتقلبات صارت واقعا على الأرض.

فالقيادة الحالية للعراق، مرتهنة كليا لإيران، وبالتالي في حال اندلعت أي مواجهة عسكرية في الخليج، سيكون العراق بجانب الإيرانيين، في حين تقف قطر وعمان - كما يبدو- على الحياد، ويفضل الجانبان التهدئة والحلول السياسية.

Advertisements

أما الحلقاء الأساسيين للمملكة، كأمريكا ومصر والإمارات، فكما يُرى للعيان، فليس من المستبعد أن يتركوا المملكة السعودية وحيدة في مواجهة الحلف الإيراني.

فرئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، ينأى بنفسه عن التدخل المباشر والصريح بين السعوديين والإيرانيين، ولا يقدم إلا حزمة من التصريحات بحسب "الرز" المدفوع من أي طرف كان.

إمارات محمد بن زايد، "الحليف الاستراتيجي والأقرب للملكة" - وفقا لتصريحات الإماراتيين - فتقوم استراتيجيته على الحفاظ على المصالح مع إيران وعدم الدخول في حرب مباشرة معها، نظرا لعدة عوامل أبرزها الوجود الإيراني العسكري والاقتصادي والإعلامي في الإمارات وخصوصا أبوظبي ودبي والجزر المحتلة الثلاث.

إضافة إلى الكلفة الكبيرة للحرب، والتي لا يرغب بن زايد دفعها مقابل علاقته مع السعوديين، وقد بدا ذلك واضحا من التسريبات والتقارير المؤكدة، التي كشفت عن افتاقيات سرية عديدة بين الإمارات ومليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، توجت بالانسحاب الإماراتي من المناطق المشتعلة عسكريا، في اليمن، وابتعاد الحوثيين عن استهداف المدن الإماراتية أو المصالح الإماراتية في اليمن . في حين يستمر الحوثيون، بدك المدن والمنشآت السعودية.

أمريكا "الحليف الاستراتيجي الأكبر"، ليس لديها سوى حرب التصريحات العنترية والمراوغات السياسية تشنها على الإيرانيين، بل وتقوم السياسية الأمريكية على حلب المملكة السعودية، مقابل هجوم إعلامي على إيران يصحبه تقديم تنازلات وأراض جديدة للإيرانيين في المنطقة العربية!.

مواقف متقلبة ومتتعدة للدول "الحليفة للسعودية" ، في مقابل دولة قد تكون الوحيدة الصادقة مع السعودية للوقوف معها لمحاربة إيران، وهي اليمن، برغم المعاناة التي تمر بها ، وليس من المنطق الاستهتار بقوة اليمنيين، الذين سيقلبون المعادلة لصالح العرب، وبلاد الحرمين، ومن هنا فعلى السعودية الإسراع في حسم الحرب ورفع معاناة اليمنيين وإعادة ترتيب علاقة صادقة وصريحة مع القيادات الوطنية المخلصة في صفوف الشرعية اليمنية، وإنهاء المشاكل والتوترات في المناطق المحررة وإيقاف العبث الإماراتي.

المصدر: بويمن