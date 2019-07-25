شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي ”بن سلمان” يقلد ”ارطغرل” ويمشي أمام الجيش على وقع موسيقى ”تركية” رهيبة .. شاهد ”فيديو رهيب” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يمشي أمام حشود عسكرية على وقع موسيقى تركية رهيبة.
وفي الفيديو الذي رصده محرر "بويمن" ، يظهر بن سلمان في مشهد مهيب وسط هتافات للجيش ، حظيت بمتابعات واسعة.
وقد علق ناشطون سعوديون على الفيديو بإطلاق عبارات المديح والثناء على ولي العهد السعودي قائلين إنه "فخر العرب".
شاهد الفيديو أدناه:
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