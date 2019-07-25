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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزف بشرى سارة لليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة، اليوم في قصر شرمه بمدينة نيوم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حيث تم التشاور بشأن مختلف الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، والتعاون الوثيق والمشترك بين البلدين الشقيقين للتعامل مع تلك المستجدات. 

وتم الوقوف امام الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة ومعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية، والجهود المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية، والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن للتخفيف من المعاناة الإنسانية، إضافة الى الدعم السعودي السخي للحكومة الشرعية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب، وإعادة الاعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

 

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