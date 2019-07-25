شكرا لقرائتكم خبر عن مجدداً ..شركة النفط بعدن ترفع سعر البترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر في شركة النفط بالعاصمة عدن ان جرعة جديدة في سعر مادة البترول ستقرها الشركة خلال الساعات القادمة.

وافاد المصدر ان مجلس الادارة اجتمع واقر سعر جديد لمادة البترول، واكد المصدر ان السعر الجديد سيكون 400 ريال يمني للتر الواحد.

وتاتي هذه الجرعه بعد اقل من اسبوع على رفع سعر البترول من قبل شركة النفط. اخبار اخرى ساخنة :

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