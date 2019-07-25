شاهد فتيات سعوديات يقمن بهذا العمل الصادم في شوارع جدة وبهذا الشكل الفاضح امام المارة .. (فيديو)

عدن - ياسمين التهامي - أحدثت حفلة الفرقة الكورية سوبر جونيور خلال موسم جدة ضمن فعاليات هيئة الترفيه بالسعودية والتي يترأسها المستشار تركى آل الشيخ، ازدحامًا شديدا في شوارع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في مشهد غير معتاد وغير مألوف في السنوات الأخيرة.

كما أثارت الفرقة موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور فتيات المملكة في مشاهد صادمة تخطين فيها الحياء وعادات وتقاليد السعودية المحافظة.

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ووفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، ظهرت مئات الفتيات السعودية وهن في أحد شوارع مدينة جدة يمشين في طوابير نحو مقر حفلة “سوبر جونيور”، وعند وصولهن شهدت بوابات الدخول زحامًا شديدًا وصراخًا من الحاضرات.

كما وثقت الفيديوهات رقص وتمايل بعض الفتيات فضلا عن ألفاظ نابية بالإنجليزية بأصوات الفرقة ضجت بها قاعة الحفل وسط صراخ الفتيات السعوديات وهوسهن.

وأثارت مشاهد الفتيات السعوديات خلال زحفهن نحو حفلة سوبر جونيور في موسم جدة، استياءً واسعًا داخل المملكة، حيث اتضح ذلك من خلال التغريدات المناهضة للحدث على مواقع التواصل.

وشهدت السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.