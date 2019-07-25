شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يتألم وينطق هذه الكلمة لأول مرة في حياته.. ويقدم جائزة بقيمة نصف مليون ريال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أمير سعودي، أثناء إعلانه عن جائزة للإعلام الجديد، قيمتها نصف مليون ريال سعودي، أنه يتألم من ”سناب شات“.

وشدّد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، على ضرورة استخدام كلمات عربية بديلة عن الأجنبية، وذلك أثناء إعلانه عن جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد في فروعها الأربعة.

وأضاف الأمير الفيصل أثناء حديثه عن الجائزة: ”أنا مضطر، لأن أقول سناب شات، لأني أتألم لعدم وجود كلمة عربية لهذه، وأرجو إيجاد كلمة عربية مرادفة لأني لأن أقول هذه الكلمة مرة أخرى بغير اللغة العربية“.

Advertisements

يذكر أن أمير منطقة مكة، أعلن عن نصف مليون ريال (153,000 دولار) قيمة جائزة الإعلام الجديد، مؤكدًا أنها تضم 4 فروع، وهي الفيلم القصير، والصورة، والتغريدة، و“سناب شات“.

وعُرف عن الأمير خالد الفيصل اهتمامه الشديد باللغة العربية، وعدم قبوله ترديد كلمات أجنبية أثناء إلقائه أي كلمة.