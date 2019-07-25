شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحفية ...(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف تقرير نقابي عن تصدر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران قائمة مرتكبي الانتهاكات للحريات الصحفية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووثق تقرير حديث صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين، 62 حالة انتهاك خلال الأشهر الستة الماضية، تنوعت ما بين القتل والاعتداء والتهديد والمصادرة والتعذيب والشروع في القتل، وكذا حجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم.

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وبحسب التقرير فإن الحوثيين ارتكبوا الجزء الأكبر من مجمل تلك الانتهاكات، بواقع 39 حالة من بنسبة 63% فيما ارتكبت بقية الأطراف، قرابة 15 حالة، و5 حالات ارتكبتها جهات مجهولة.

وطبقا لتقرير النقابة فلا يزال هناك 16 صحفيا مختطفين حتى الآن منهم 13 صحفيا لدى مليشيا الحوثي اغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية، مشيراً إلى حالات تعذيب وحشية طالت الصحفيين المختطفين.

ورصدت النقابة، في تقريرها، حالتي قتل خلال الأشهر الستة الماضية، راح ضحيتها الإعلامي زياد الشرعبي، والمصور غالب بلحش، وكلاهما قتلا بنيران الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من الإعلاميين والصحفيين منذ العام 2014، ارتفع إلى 34 صحفيا ومصورا وعاملا في مجال الإعلام قائمة مرتكبي الانتهاكات للحريات الصحفية في اليمن وفق ما وثقه أحدث تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين والذي يغطي النصف الأول من العام الجاري.