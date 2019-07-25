شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ في موقف الحوثيين من السعودية.. والحوثي يقدم عرضًا جديدًا للمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، أنها على استعداد لوقف هجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيرّة شرط أن يقوم التحالف الذي تقوده السعودية بالخطوات ذاتها.

وقال القيادي الانقلابي، مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى الذي أنشئه الحوثيون لحكم المناطق التي يسيطرون عليها، خلال لقائه امس في صنعاء وفد مجموعة الأزمات الدولية برئاسة روبرت مالي، إن جماعته لا يوجد لديها أجندة سوى "وقف العدوان واحترام سيادة واستقلال اليمن" حد تعبيره، في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد الحوثيين.

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وزعم المشاط خلال اللقاء بأن لدى جماعته "الاستعداد الكامل لوقف الهجمات الصاروخية والجوية مقابل نفس الخطوات من قبل العدوان، وتسهيل وصول المساعدات الأساسية عبر الموانئ البحرية، ومن ثم الولوج في عملية سياسية في ظل أجواء هادئة".

من جهته قال المبعوث الدولي مارتن غريفيث إنه يَعتقد أن هذه الحرب قابلة للإنهاء على نحو وشيك، لأن الطرفين المتحاربين وأطراف التوافق السياسي الدولي يدعمون اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاءت تصريحات غريفيث بعد أيام من إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن أكد فيها أن هناك مدعاة للتفاؤل بشأن تحقيق السلام في اليمن.

وعلى صلة بجهود السلام في اليمن وفي تطور لافت، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن هناك فرصة للسلام في اليمن على العالم اغتنامها، وردع أي طرف يسعى إلى استغلال أو تقويض هذه الفرصة.

وحث قرقاش الأطراف اليمنية وخصوصا الحوثيين على البدء في إجراءات لبناء الثقة من أجل إنهاء الصراع، وأكد أنه لم يكن هناك نصر سهل، ولن يكون هناك سلام سهل.