شكرا لقرائتكم خبر عن الاميرة هيا بنت الحسين تفتح ”الصندوق الاسود” لحاكم دبي.. رسالة ”صادمة” ومحاولات ”انتحار” في قصور بن راشد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فتحت حادثة هروب الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "صندوقاً أسوداً" في تاريخ علاقته مع زوجاته وبناته، وسلطت حادثة الهروب الضوء على تاريخ الرجل المليء بالعنف والفضائح داخل أسرته، وفقاً صحيفة "صندي تايمز".

ونشرت صحيفة "صندي تايمز" تقريراً مفصلاً أعدته مراسلة الصحيفة في منطقة الشرق الأوسط لويس كالاهان، كاشفة النقاب عن رسالة لم تر النور من قبل عن حالة العذاب والام التي عاشتها شمسة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

التقرير يشير إلى أن رسالة مؤرخة في 16 أيلول/ سبتمبر 1999 كتبت بحبر أزرق وبخط مرتب، سطرا تلو آخر، وتحمل عنوانا في لندن، وجاء فيها: “أفكر منذ زمن في الهروب” و”أعرف أن هذا لن يحل أيا من مشكلاتي، ولهذا فكرت في الحديث مع والدتي، لكنني اكتشفت أن هذا لم يتحقق”.

Advertisements

الرسالة أرسلتها الشيخة إلى ابنة خالتها المتزوجة في بريطانيا، والتي كان اسمها فاطمة صابري، قبل أن تغير هويتها، وتصف فيها الشيخة شمسة "الحنين اليائس من الوجود المترف والخانق في دبي".

وتذكر الصحيفة أن الشيخة شمسة كتبت الرسالة وكان عمرها 18 عاما، وقالت فيها: “لا تقلقي، فأنت لا تعطينني أفكارا، ولا تشجعينني على الهرب”، و”كل ما أقوله: إنني قررت ولم يعد لدي شيء لأفعله هنا، ولا أعلم متى أحصل على هذه الثقة، فقبل أسابيع أردت الانتحار”.

Video Player