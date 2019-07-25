شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع يودي بحياة نجم فني شهير أثناء تصوير فيلم أكشن .. والحزن يخيم على شبكات التواصل الاجتماعي (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شهد تصوير الجزء الجديد من فيلم ” فاست آند فيريوس ” ، أمس الاثنين، أحداث صادمة، بعدما سقط ” دوبلير ” النجم فان ديزل من ارتفاع 9 أمتار على رأسه.

وتم نقل ” الدوبلير ” الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى مستشفى لندن الملكي عبر طائرة إسعاف، ويصارع الموت في الوقت الحالي داخل المستشفى.

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وظهرت علامات الحزن والصدمة على النجم فان ديزل، حيث كان حاضرًا في موقع الحادث وشاهد سقوط الدوبلير أمامه، وأكد البعض أنه كان يحاول كبح دموعه.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها ” دوبلير ” فان ديزل للخطر، وذلك بعد واقعة وفاة الدوبلير ” هاري ” خلال التصوير في العاصمة التشيكية ” براج ” ، والذي سقط من مظلة قفز وتوفى على الفور.

ومن المقرر أن يشارك في ” فاست آند فيريوس 9 ” عددًا من النجوم منهم هيلين ميرين وميشيل رودريجيز.