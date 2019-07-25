شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة أمريكية تلتهم القات بشراهة وتكشف عن سر خطير (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من فلم امريكي تتناول فيه احدى الممثلات أوراق من شجرة القات . Advertisements وتظهر الممثلة الأمريكية في المقطع وهي متلهفه لتناول اوراق شجرة القات بطريقة متلهفه كمدمني المخدرات . ويعد القات في عدة بلدان نوع من انواع المخدرات المحرمة من دخول البلاد ويعاقب متناولها ومتداولها بالسجن .

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