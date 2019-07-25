شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يفقد صوابه ويخاطب هذا الرئيس: أنت نعامة عرفناك.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب عدم اتخاذه أي خطوة جادة تجاه إيران.

وتساءل “خلفان” في تغريدة مقتضبة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدها "ناس تايمز"عن سبب صمت “ترامب”، بقوله: “لماذا كان ترامب أسدًا على العرب وأمسى أرنبًا أمام إيران؟”.

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وتأتي تغريدة ضاحي خلفان، على خلفية الممارسات الإيرانية في مياه الخليج العربي، وتهديدها للملاحة البحرية، والتي كان آخرها احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟ Advertisements — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 22, 2019

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ضاحي خلفان تميم✔@Dhahi_Khalfan

لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟

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لماذا كان ترامب اسدا على العرب وامسى ارنبا امام ايران ؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 22, 2019

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