شكرا لقرائتكم خبر عن جندي يقوم بعمل بطولي ضد الحوثيين يثير اهتمام الملك سلمان.. والأخير يمنحه وسامًا ضخمًا.. شاهد ماذا فعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي؛ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تضحياته لإصابته في أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل. من جهته، قدم والد الجندي “شراحيلي”؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وذكر أن ما قام به ابنه في تضحيته لحماية أرض الوطن إنما هو واجب على الجميع مبيناً أن إصابته فخر واعتزاز للجميع. ​​​​​​​ Advertisements ​​ وكان الجندي “نايف شراحيلي”؛ قد تعرّض إلى إصابة قبل ثمانية أشهر من جرّاء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية الارهابية؛ ما أدّى إلى بتر قدمه اليمنى من منتصف الساق، وتمّ علاجه ووضع بديل صناعي في ألمانيا ويتمتع حاليا بصحة وعافية وبمعنويات عالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جندي يقوم بعمل بطولي ضد الحوثيين يثير اهتمام الملك سلمان.. والأخير يمنحه وسامًا ضخمًا.. شاهد ماذا فعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.