شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن الحرب ويتوعد بمحو هذه الدولة من على وجه الأرض خلال أيام وقتل 10 مليون مواطن .. ويتلقى أول رد..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الحكومة الافغانية اليوم الثلاثاء إنها طالبت الإدارة الأمريكية بتوضيح تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه قادر على الانتصار في الحرب في أفغانستان خلال عشرة أيام فقط بمحوها من على وجه الأرض لكن ذلك سيؤدي إلى مقتل الملايين. ​​​​​​​ ​​ Advertisements وقال قصر الرئاسة الأفغاني في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية إن الأمة الأفغانية لم ولن تسمح أبدا لأي قوة أجنبية بتحديد مصيرها. وكان ترامب أدلى بهذه التصريحات قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض أمس الإثنين، حيث قال ترامب إنه متفائل بأن باكستان يمكن أن تساعد في التوسط للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع في أفغانستان، مشيراً إلى إنه لا يريد تنفيذ خطته في أفغانستان لأنها ستؤدي إلى مقتل 10 ملايين شخص. وكان مسؤولون أمريكيون قد التقوا مع ممثلين لحركة طالبان في أفغانستان عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 17 عاما.

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