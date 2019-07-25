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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف رسميا عن حقيقة #حجب_السناب_شات_في_السعوديه من اليوم الخميس

عشرات الآلاف من التغريدات التى دشنت خلال ساعات قليلة على هاشتاج "حجب السناب شات فى السعودية"، التى جاء غالبيتها لرفض وقف البرنامج الشهير داخل المملكة من غدٍ، والذى اعتلى صدارة قائمة الأكثر تغريدًا وتداولاً فى المملكة العربية السعودية.

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وفى خلال ساعة بلغ عدد المشاركين فى هاشتاج "حجب السناب شات فى السعودية من غدٍ"، أكثر من ثلاثين ألف تغريدة جاء معظمها للسخرية من تلك الشائعة التى لا أساس لها من الصحة عبر وسائل الإعلام السعودية، والتى أكدا الكثيرون أنها مجرد شائعة.

وبتحرى عمليات البحث للوصول لبداية تلك الشائعة، بدأت من مقطع فيديو للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الذى رفض فيه أن ينطق كلمة "سناب شات"، بغير اللغة العربية، خلال إعلانه جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد فى فروعها الأربعة.

وبحسب موقع سبق السعودي، قال أمير منطقة مكة المكرمة فى مقطع الفيديو: "أشعر بالألم لعدم وجود مقابل عربي لهذه الكلمة، داعيًا إلى البحث عن ترجمة عربية لكلمة "سناب شات" إذا أرادوا منه ذكرها مرة أخرى".